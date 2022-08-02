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ЦБ опроверг информацию о росте ОСАГО с 1 августа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк России назвал недостоверной информацию о росте стоимости полиса ОСАГО с 1 августа, говорится в сообщении регулятора.

Ряд СМИ написали о вступлении в силу новых тарифов ОСАГО с 1 августа. Но это не соответствует действительности.

Проект указания Банка России о расширении тарифного коридора, размещенный на сайте Банка России 22 июня, в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст России.

После того, как указание пройдет государственную регистрацию, оно будет опубликовано на сайте Банка России и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны, что составит 1646 рублей на нижней границе и 7535 рублей на верхней. Также возможен пересмотр территориальных коэффициентов для некоторых регионов.

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Топ комментариев

ponhik78

В первом АК-12 образца 2012 года двустороннее управление режимом огня присутствовало. Как и много других...

Uynachalnica

И что, теперь грести под себя не сможет?

No!

стоп. электромобиль экологичен? а как же выбросы при производстве электроэнергии? а как же сопутствующее...

Asd10

Перевести на технический украинский не представляется возможным. Нет такого языка.)))