ЦБ опроверг информацию о росте ОСАГО с 1 августа

Центробанк России назвал недостоверной информацию о росте стоимости полиса ОСАГО с 1 августа, говорится в сообщении регулятора.

Ряд СМИ написали о вступлении в силу новых тарифов ОСАГО с 1 августа. Но это не соответствует действительности.

Проект указания Банка России о расширении тарифного коридора, размещенный на сайте Банка России 22 июня, в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст России.

После того, как указание пройдет государственную регистрацию, оно будет опубликовано на сайте Банка России и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны, что составит 1646 рублей на нижней границе и 7535 рублей на верхней. Также возможен пересмотр территориальных коэффициентов для некоторых регионов.