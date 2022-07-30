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Наводнение затопило более 500 домов в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба управления МЧС по Забайкалью

Паводок в Чите подтопил 1049 участков, 559 жилых и дачных домов, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников в официальном телеграм-канале.

Кроме этого, из трех лагерей в Забайкальском крае эвакуировали более 140 детей. Эвакуацию провели из лагерей «Орленок» в Борзинском районе, «Кучегер» в Тунгокоченском районе и «Багульник» в Читинском районе.

В Чите с 29 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов реки Читинка. На федеральной трассе «Амур» было ограничено движение для грузовиков и автобусов.

При этом синоптики считают, что пик паводка уже прошел. По данным регионального Гидрометцентра, уровень воды в реке Чита снизился на 18 сантиметров. На пике уровень воды составлял 359 сантиметров.

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ЧП #Стихии #Забайкалье
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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))