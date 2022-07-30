Наводнение затопило более 500 домов в Забайкалье

Паводок в Чите подтопил 1049 участков, 559 жилых и дачных домов, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников в официальном телеграм-канале.

Кроме этого, из трех лагерей в Забайкальском крае эвакуировали более 140 детей. Эвакуацию провели из лагерей «Орленок» в Борзинском районе, «Кучегер» в Тунгокоченском районе и «Багульник» в Читинском районе.

В Чите с 29 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов реки Читинка. На федеральной трассе «Амур» было ограничено движение для грузовиков и автобусов.

При этом синоптики считают, что пик паводка уже прошел. По данным регионального Гидрометцентра, уровень воды в реке Чита снизился на 18 сантиметров. На пике уровень воды составлял 359 сантиметров.