Барнаульцы потушили загоревшийся автомобиль пивом

Жителям Барнаула удалось ликвидировать возгорание под капотом автомобиля ВАЗ с помощью бутылки пива. Видеозапись инцидента размещена в группе «ВКонтакте» Barnaul 22.

«Останавливались многие и давали свои огнетушители. Но они не работали у многих. Плюс пользоваться никто не умеет. Нашелся умный человек и дал пива двухлитровую бутылку. Она потушила возгорание», — уточнил один из очевидцев ЧП.

На опубликованных кадрах пятеро мужчин пытаются потушить огонь в подкапотном пространстве автомобиля ВАЗ-2104. Один из них применяет огнетушитель, однако машина продолжает дымиться.

После этого один из участников открывает пластиковую бутылку темного цвета и успешно заливает очаг возгорания.