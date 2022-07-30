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Барнаульцы потушили загоревшийся автомобиль пивом

Источник:
Sibnet.ru
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Жителям Барнаула удалось ликвидировать возгорание под капотом автомобиля ВАЗ с помощью бутылки пива. Видеозапись инцидента размещена в группе «ВКонтакте» Barnaul 22.

«Останавливались многие и давали свои огнетушители. Но они не работали у многих. Плюс пользоваться никто не умеет. Нашелся умный человек и дал пива двухлитровую бутылку. Она потушила возгорание», — уточнил один из очевидцев ЧП.

На опубликованных кадрах пятеро мужчин пытаются потушить огонь в подкапотном пространстве автомобиля ВАЗ-2104. Один из них применяет огнетушитель, однако машина продолжает дымиться.

После этого один из участников открывает пластиковую бутылку темного цвета и успешно заливает очаг возгорания.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))