Барнаульцы потушили загоревшийся автомобиль пивом

Жителям Барнаула удалось ликвидировать возгорание под капотом автомобиля ВАЗ с помощью бутылки пива. Видеозапись инцидента размещена в группе «ВКонтакте» Barnaul 22.
«Останавливались многие и давали свои огнетушители. Но они не работали у многих. Плюс пользоваться никто не умеет. Нашелся умный человек и дал пива двухлитровую бутылку. Она потушила возгорание», — уточнил один из очевидцев ЧП.
На опубликованных кадрах пятеро мужчин пытаются потушить огонь в подкапотном пространстве автомобиля ВАЗ-2104. Один из них применяет огнетушитель, однако машина продолжает дымиться.
После этого один из участников открывает пластиковую бутылку темного цвета и успешно заливает очаг возгорания.
Asd10Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...
korvinsSПо поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.
Удавиковну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...
AlhazredГаз перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))