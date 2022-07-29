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Роскосмос посчитал «Союз» выгодней Crew Dragon

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Транспортная система на базе российского пилотируемого корабля «Союз МС» экономически выгоднее, чем полет на американских кораблях Crew Dragon или Starliner, сообщили пресс-служба головного экономического научно-исследовательского института Роскосмоса — «Организации "Агат"».

Стоимость запуска Starliner, по официальным оценкам NASA, составляет 345 миллионов долларов, а Crew Dragon — 210 миллионов долларов. Состав экипажа каждого корабля составляет четыре человека, поэтому запуск одного астронавта стоит 87 миллионов долларов и 53 миллионов долларов соответственно

«Уже сейчас транспортная система на базе транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" экономически эффективнее, и цена для астронавтов или космических туристов во многом зависит от дополнительных услуг и рыночной конъюнктуры», —сообщили ТАСС в «Агате».

Там подчеркнули, что, согласно проектированию, затраты на запуск космонавтов на пилотируемом корабле «Орел» после его отработки будут дополнительно снижены.

Ранее «Агат» сообщил, что расчетная стоимость полета на Луну на российском корабле в четыре раза дешевле, чем на американском.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.