NASA сообщило о планах России остаться на МКС до 2028 года

Российская сторона сообщила о планах оставаться на Международной космической станции (МКС) по крайней мере до формирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил глава программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс.

Во вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года. Ко времени выхода из проекта начнется формирование РОСС.

«Мы не получаем никаких признаков ни на каком рабочем уровне о том, что что-то меняется», — приводит ТАСС слова Людерс.

Генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев во вторник сообщил, что строительство высокоширотной РОСС может начаться в 2028 году.