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Джонсона назвали следующим генсеком НАТО

Источник:
РБК
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Фото: Adam Guz / CC BY 3.0 pl

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подавший в отставку после скандала в правительстве, в следующем году может побороться за пост генерального секретаря НАТО, пишут британские СМИ.

До него на пост генсекретаря альянса прочили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также бывших премьер-министров Терезу Мэй и Дэвида Кэмерона, приводит РБК информацию газеты Telegraph.

О том, что Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, ранее также сообщила Daily Express. Как отмечает издание, кандидатуру премьера активно поддерживают на Украине.

Mirror также называла среди возможных вариантов дальнейшей карьеры Джонсона назначение на пост генсека Североатлантического альянса.

Джонсон подал в отставку с поста премьера и главы консерваторов в начале июля после скандала в правительстве. Выяснилось, что он назначал на высокие посты члена правительства Криса Пинчера, зная, что тот уже становился фигурантом расследования о сексуальных домогательствах.

Пост генерального секретаря НАТО занимает Йенс Столтенберг. Его полномочия должны были истечь в сентябре, но члены альянса продлили их. До этого Столтенберга назначили главой Центробанка Норвегии, и ожидалось, что он займет этот пост не позже 31 декабря этого года.

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Политика #Мир
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