Утяшева станет ведущей шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3

Ляйсан Утяшева будет вести новое игровое шоу «Наследники и самозванцы», которое выйдет на замену «Последнего героя» на ТВ-3, сообщила пресс-служба канала.

Шоу «Наследники и самозванцы» объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов. Игра будет происходить в пространстве замка, где соберется несколько десятков претендентов на победу.

«Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в нее. И еще я верю, что шоу "Наследники и самозванцы" покажет, что в России могут выходить интересные, шедевральные проекты мирового уровня. Я лично не сомневаюсь в этом. И это не просто громкие слова. Мы уже готовим проект вместе с командой, и я обещаю вам, что будет очень красиво и загадочно», — цитирует ТВ-3 Утяшеву.

Также Лейсян Утяшева останется ведущей шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Дата премьеры «Наследников и самозванцев» пока не сообщается.