Ведущая дебатов в Британии упала в обморок при словах о России

Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании неожиданно прервались во вторник на вопросе про Россию — ведущая упала в обморок.

Телевизионные дебаты министра иностранных дел Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака шли в прямом эфире канала TalkTV. Инцидент произошел во время ответа Трасс. «Если он [президент России Владимир Путин] добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — сказала глава МИД.

И тут ее фраза прервалась грохотом. Трасс произнесла «О боже мой» и закрыла лицо руками. Прямой видеэфир сменился заставкой с предупреждением о технических сложностях.

Позже стало известно, что причиной прерывания дебатов стала потеря сознания ведущей телеканала. «Кейт Маккэн потеряла сегодня вечером сознание в прямом эфире. Хотя она чувствует себя отлично, врачи не рекомендуют продолжать дебаты», — приводит ТАСС заявление канала.

Борис Джонсон 7 июля объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Новым премьером станет или Трасс, или Сунак. Судьбу кандидата определят почти 200 тысяч членов правящей партии.