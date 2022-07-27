Ведущая дебатов в Британии упала в обморок при словах о России

Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании неожиданно прервались во вторник на вопросе про Россию — ведущая упала в обморок.
Телевизионные дебаты министра иностранных дел Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака шли в прямом эфире канала TalkTV. Инцидент произошел во время ответа Трасс. «Если он [президент России Владимир Путин] добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — сказала глава МИД.
И тут ее фраза прервалась грохотом. Трасс произнесла «О боже мой» и закрыла лицо руками. Прямой видеэфир сменился заставкой с предупреждением о технических сложностях.
Позже стало известно, что причиной прерывания дебатов стала потеря сознания ведущей телеканала. «Кейт Маккэн потеряла сегодня вечером сознание в прямом эфире. Хотя она чувствует себя отлично, врачи не рекомендуют продолжать дебаты», — приводит ТАСС заявление канала.
Борис Джонсон 7 июля объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Новым премьером станет или Трасс, или Сунак. Судьбу кандидата определят почти 200 тысяч членов правящей партии.
Asd10Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.
GammiPluhза 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?
pepelmetalА нас то за шо - взвизгнули немцы
d6w58vnowuСосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©