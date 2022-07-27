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Потребкредиты и ипотека подешевели в российских банках

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 30 банков после снижения ключевой ставки смягчили условия по своим потребительским и жилищным кредитам, следует из данных финансового маркетплейса «Сравни».

За последние восемь дней условия по ипотеке улучшила 21 кредитная организация — ставки снизились в диапазоне 0,25-1,5 процентных пункта, приводят «Известия» данные «Сравни».

За это время условия по потребкредитам пересмотрели 22 банка, включая девять крупных игроков. Проценты по этому продукту уменьшены в коридоре от 0,2 до 1,4 процентных пункта, добавили в пресс-службе «Сравни». В совокупности ставки хотя бы по одному из рассматриваемых выше видов займов снизили в 34 банках.

Большинство участников рынка последуют за крупнейшими банками и тоже снизят ставки по основным кредитным продуктам, считает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Но, по его мнению, более значимого их удешевления пока ждать не стоит. Потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года будет ограничен инфляцией, которая в годовом выражении все еще высока, пояснил эксперт.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©