Потребкредиты и ипотека подешевели в российских банках

Более 30 банков после снижения ключевой ставки смягчили условия по своим потребительским и жилищным кредитам, следует из данных финансового маркетплейса «Сравни».

За последние восемь дней условия по ипотеке улучшила 21 кредитная организация — ставки снизились в диапазоне 0,25-1,5 процентных пункта, приводят «Известия» данные «Сравни».

За это время условия по потребкредитам пересмотрели 22 банка, включая девять крупных игроков. Проценты по этому продукту уменьшены в коридоре от 0,2 до 1,4 процентных пункта, добавили в пресс-службе «Сравни». В совокупности ставки хотя бы по одному из рассматриваемых выше видов займов снизили в 34 банках.

Большинство участников рынка последуют за крупнейшими банками и тоже снизят ставки по основным кредитным продуктам, считает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Но, по его мнению, более значимого их удешевления пока ждать не стоит. Потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года будет ограничен инфляцией, которая в годовом выражении все еще высока, пояснил эксперт.