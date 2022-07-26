Новый снежный барс обнаружен в горах Алтая

Неизвестные ранее ученым снежный барс попал в объектив фотоловушки на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.
Автоматические камеры, реагирующие на движение, зафиксировали хищника дважды в октябре и декабре прошлого года. Экологи смогли проверить аппараты только сейчас, из-за глубокого снега добраться к месту установки ранее было невозможно.
На октябрьском видео снежный барс проходит перед объективом в лучах заходящего солнца и начинает зарывать землю задними лапами.
На кадрах видно, как ветер шевелит прошлогоднюю сухую траву, но пятнами уже лежит снег. Шерсть у зверя мокрая, к ней прилипли плоские камешки, травинки и снег. Скорее всего, считают ученые, ирбис только что проснулся.
Второе видео снято в декабре, в горах уже лежит снег, ирбис проходит мордой к объективу камере и снова загребает землю задними лапами. Отчетливо виден узнаваемый хвост, шерсть на котором ободрана.
«Этот снежный барс нам незнаком, зверь впервые попался в объектив фотоловушек на Южно-Чуйском хребте. У ирбиса узнаваемый хвост, кончик будто оторван или отрезан, и большое пятно в центральной части хвоста, по которому снежного барса легко будет опознать в дальнейшем», – рассказал представитель Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.
Он добавил, что новые снежны барсы на хребте – хороший знак. Значит тут обитают самки, самцы, появляются котята, корма пока хватает.
Ранее Южно-Чуйский хребет, протяженность которого более 100 км, не считался важным очагом обитания ирбиса на Алтае. В 2021 году фотоловушки подтвердили присутствие на хребте минимум пяти ирбисов, включая двух котят.
Asd10Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.
GammiPluhПытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?
pepelmetalА нас то за шо - взвизгнули немцы
d6w58vnowuСосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©