Новый снежный барс обнаружен в горах Алтая

Неизвестные ранее ученым снежный барс попал в объектив фотоловушки на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

Автоматические камеры, реагирующие на движение, зафиксировали хищника дважды в октябре и декабре прошлого года. Экологи смогли проверить аппараты только сейчас, из-за глубокого снега добраться к месту установки ранее было невозможно.

На октябрьском видео снежный барс проходит перед объективом в лучах заходящего солнца и начинает зарывать землю задними лапами.

На кадрах видно, как ветер шевелит прошлогоднюю сухую траву, но пятнами уже лежит снег. Шерсть у зверя мокрая, к ней прилипли плоские камешки, травинки и снег. Скорее всего, считают ученые, ирбис только что проснулся.

Второе видео снято в декабре, в горах уже лежит снег, ирбис проходит мордой к объективу камере и снова загребает землю задними лапами. Отчетливо виден узнаваемый хвост, шерсть на котором ободрана.

«Этот снежный барс нам незнаком, зверь впервые попался в объектив фотоловушек на Южно-Чуйском хребте. У ирбиса узнаваемый хвост, кончик будто оторван или отрезан, и большое пятно в центральной части хвоста, по которому снежного барса легко будет опознать в дальнейшем», – рассказал представитель Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.

Он добавил, что новые снежны барсы на хребте – хороший знак. Значит тут обитают самки, самцы, появляются котята, корма пока хватает.

Ранее Южно-Чуйский хребет, протяженность которого более 100 км, не считался важным очагом обитания ирбиса на Алтае. В 2021 году фотоловушки подтвердили присутствие на хребте минимум пяти ирбисов, включая двух котят.