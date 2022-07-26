Найден способ увидеть свет древнейших звезд во Вселенной

Международная группа ученых во главе с астрономами Кембриджского университета разработала способ наблюдения за древнейшими звездами, скрытыми в облаках водорода, которые заполнили Вселенную через 378 тысяч лет после Большого взрыва, сообщает Nature Astronomy.

Наблюдения за светом ранних звезд будут проводиться с помощью радиотелескопа Square Kilometer Array (SKA). Излучение от них примерно в 100 тысяч раз слабее, чем другие радиосигналы, поэтому искажения вносят в данные сильный шум. Чтобы решить эту проблему, исследователи придумали новую методологию.

Метод основан на байесовской статистике, что позволяет найти космологический сигнал даже в присутствии помех от самого телескопа и фонового космического радиошума, приводит «Лента.ру» отчет ученых.

Первые звезды и галактики образовались через некоторое время после эпохи рекомбинации, когда Вселенная впервые стала прозрачной для света. Излучение этих первых светящихся источников нагревало и реионизировало наполняющий Вселенную облака нейтрального водорода, который, в свою очередь, испускал радиоизлучение в линии 21 сантиметр.

Хотя существует модели, как менялась интенсивность этого радиоизлучения в ранней Вселенной, все еще существует большая неопределенность из-за недостатка данных наблюдений.