Lada Granta вернула самую востребованную опцию

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж, сообщила пресс-служба компании. Машина будет почти на 70 тысяч дороже, чем базовая версия.

Помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

Стоимость седана в версии с кондиционером — от 745,9 тысячи рублей. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

Лифтбек Lada Granta с кондиционером будет стоить от 765,9 тысячи рублей, а универсала Granta Cross — от 811,9 тысячи рублей.

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta в июне. Это версия без подушек безопасности и некоторых элекронных систем. Цены авто стартуют с отметки 678,3 тысячи рублей.