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МИД допустил отмену выдачи шенгенских виз россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство иностранных дел не исключает сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — сказал Волынкин в интервью ТАСС.

Он отметил, что уже наблюдается фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Представитель МИД подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС.

«Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — резюмировал Волынкин.

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GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©