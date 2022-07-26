МИД допустил отмену выдачи шенгенских виз россиянам

Министерство иностранных дел не исключает сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — сказал Волынкин в интервью ТАСС.

Он отметил, что уже наблюдается фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Представитель МИД подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС.

«Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — резюмировал Волынкин.