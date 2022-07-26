Развлекательные шоу вернутся на Первый канал осенью

Программы «Модный приговор», «Мужское / Женское», «Поле Чудес», «Давай поженимся» и другие должны вернуться в эфир Первого канала осенью, считает журналист Денис Сорокин.

«Слышал, что осенью будут и "Модный приговор", и "Мужское/Женское", и "Поле чудес". Все ведь понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?» – сказал Сорокин порталу BLITZ+.

Первый канал убрал из эфира развлекательные программы с начала военной спецоперации на Украине. О дате возвращения официально не сообщалось.

Уже известно, что некоторые проекты изменятся из-за того, что постоянные ведущие заняли пацифистскую позицию. Например, Иван Ургант и Максим Галкин, которые долгое время вели шоу на Первом канале.