Эрдоган назвал неподобающим отношение к Путину в мире

Фото: © официальный сайт президента Турции
Отношение западных политиков к президенту России Владимиру Путину стало неподобающим, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — цитирует РБК Эрдогана.
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Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне заявила, что присутствие Эрдогана на совместной фотографии с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, недопустимо для главы государства-члена НАТО на фоте ситуации на Украине.
Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Путина «фигурой-изгоем» и усомнился, что российский лидер будет участвовать в саммите G20 в Индонезии «по разным причинам».
GammiPluhПытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?
AlhazredПустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...
pepelmetalА нас то за шо - взвизгнули немцы
d6w58vnowuСосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©