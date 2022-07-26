НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган назвал неподобающим отношение к Путину в мире

Источник:
РБК
890 7
Фото: © официальный сайт президента Турции

Отношение западных политиков к президенту России Владимиру Путину стало неподобающим, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — цитирует РБК Эрдогана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиректор ЦРУ расказал о здоровье Путина

Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне заявила, что присутствие Эрдогана на совместной фотографии с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, недопустимо для главы государства-члена НАТО на фоте ситуации на Украине.

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Путина «фигурой-изгоем» и усомнился, что российский лидер будет участвовать в саммите G20 в Индонезии «по разным причинам».

Еще по теме
Британия готовится к противостоянию с TikTok
МИД допустил отмену выдачи шенгенских виз россиянам
Турция сорвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Россия организует трибунал для украинских военных
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Россия подписала «беспрецедентную» продуктовую сделку
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
Обсуждение (7)
Картина дня
МИД допустил отмену выдачи шенгенских виз россиянам
Володин перечислил пять причин ослабления доллара
Lada Granta вернула самую востребованную опцию
Tetra Pak решила уйти из России
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©