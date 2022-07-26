Эрдоган назвал неподобающим отношение к Путину в мире

Отношение западных политиков к президенту России Владимиру Путину стало неподобающим, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — цитирует РБК Эрдогана.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне заявила, что присутствие Эрдогана на совместной фотографии с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, недопустимо для главы государства-члена НАТО на фоте ситуации на Украине.

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Путина «фигурой-изгоем» и усомнился, что российский лидер будет участвовать в саммите G20 в Индонезии «по разным причинам».