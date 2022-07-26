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Россия добилась рекордного профицита на фоне западных санкций

Источник:
The National Interest
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Фото: © Sibnet

Западные санкционные меры не смогли развалить экономику Российской Федерации, зато сами страны Запада попали в сложную ситуацию, считают эксперты американского издания The National Interest.

За второй квартал 2022 года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, укрепившись до значений 2015 года по отношению к евро.

Такому успеху способствуют высокие цены на экспортные товары и способность Москвы экспортировать нефть, газ, зерно и золото, полагают эксперты The National Interest.

Они отметили, что страны Евросоюза после введения жестких антироссийских санкций столкнулись с серьезнейшими проблемами: дефицитом энергоносителей из-за сокращения поставок из России, а также скачком инфляции из-за роста цен на топливо.

Санкции приносят всему Западу больше проблем, чем самой России, которая с точки зрения экономики «не пострадала ни на грамм», заключает издание.

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GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©