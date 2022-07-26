Путин рассказал об ударе санкций по российской авиаотрасли

Западные санкции поставили под удар всю отрасль пассажирских авиаперевозок в России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — отметил Путин.

По его словам, авиаотрасль «играет важнейшую роль» в обеспечении транспортной доступности регионов в такой огромной по территории страны, как Россия.

«Задача по наращиванию объемов внутренних перевозок и повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых как на этот год, так и в дальнейшем», — подчеркнул президент России.

Он сообщил, что правительством уже утверждена программа развития авиаотрасли до 2030 года. «Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает. И это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан», — заключил Путин.