«АвтоВАЗ» урезал гарантию на Lada Vesta NG

«АвтоВАЗ» изменил условия заводской гарантии на рестайлинговую Lada Vesta — ее сроки составят два года, или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Это на год меньше, чем у остальных моделей бренда.

Гарантия на старую Lada Vesta, автомобили семейства XRay, Granta и коммерческие Largus остается неизменной — три года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступает ранее, пишет ресурс «Лада.Онлайн».

Отмечается, что гарантийные обязательства изготовителя действительны при своевременном и обязательном выполнении владельцем машины планового технического обслуживания автомобиля в уполномоченных организациях изготовителя.

Отгрузки новой Lada Vesta NG дилерам начнутся в ближайшее время. Это будет ограниченная партия — всего около 800 автомобилей, выпущенных до приостановки производства. Перспективы выпуска модели в 2023 году пока остаются неясными.