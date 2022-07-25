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«АвтоВАЗ» урезал гарантию на Lada Vesta NG

Источник:
«Лада.Онлайн»
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Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» изменил условия заводской гарантии на рестайлинговую Lada Vesta — ее сроки составят два года, или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Это на год меньше, чем у остальных моделей бренда.

Гарантия на старую Lada Vesta, автомобили семейства XRay, Granta и коммерческие Largus остается неизменной — три года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступает ранее, пишет ресурс «Лада.Онлайн».

Отмечается, что гарантийные обязательства изготовителя действительны при своевременном и обязательном выполнении владельцем машины планового технического обслуживания автомобиля в уполномоченных организациях изготовителя.

Отгрузки новой Lada Vesta NG дилерам начнутся в ближайшее время. Это будет ограниченная партия — всего около 800 автомобилей, выпущенных до приостановки производства. Перспективы выпуска модели в 2023 году пока остаются неясными.

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Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)