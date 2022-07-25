Россия организует трибунал для украинских военных

Преступления «националистических элементов» фиксируют на подконтрольных России украинских территориях, собранные данные позволят провести суд над преступниками, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил создать трибунал над совершившими преступление на Украине военными с участием «российских партнеров» вместо международного трибунала под эгидой ООН.

Песков уточнил, что сбор материала активно ведется. «Будет собран еще больший объем данных, которого наверняка хватит на то, чтобы предать суду этих преступников», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

На сегодня СК возбудил более 1,3 тысячи уголовных дел в связи с преступлениями на Украине. К ним причастны более 400 человек, при этом свыше 220 из них — к преступлениям против мира и безопасности, не имеющим срока давности.