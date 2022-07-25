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Светофоры в Москве перестали мигать желтым по ночам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Москва полностью изменила ночной режим работы светофоров — они больше не будут мигать желтым в отличие от остальной России, сообщил Центр организации дорожного движения.

Светофоры в России с полуночи до 6.00 переводятся режим мигающего желтого, в этом случае перекресток становится нерегулируемым. В столице ночью все сигналы будут включаться, но на короткое время.

Представитель ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков прокомментировал «Российской газете», что это сделает столичные магистрали безопаснее. Всегда считалось, что ночью нет необходимости в излишней регулировке перекрестков, но анализ показал, что у мигающего желтого есть риски.

«Единственная категория людей, которым желтый мигающий ночью выгоден — ночные гонщики, которые не только опасны для себя, пассажиров и пешеходов, но и мешают всем спать ревом машин и мотоциклов», — отметил Мухортиков.

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Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)

pepelmetal

Для тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог