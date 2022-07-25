Объявлена цена на упрощенную Niva Legend

Трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 без подушек безопасности и ABS будет стоить от 796 тысяч рублей, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Комплектация Classic включает гидроусилитель руля, стальную защиту двигателей, электростеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер. Автомобиль адаптирован к установке аксессуаров — аудиосистемы

Цена на Lada Niva Legend — 796,5 тысячи рублей. По программе льготного кредитования — 647,5 тысячи рублей.

АвтоВАЗ возобновил производство Niva Legend 13 июля. Создатели Niva Legend заявляли, что намерены обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.