Объявлена цена на упрощенную Niva Legend

Фото: © АвтоВАЗ
Трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 без подушек безопасности и ABS будет стоить от 796 тысяч рублей, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Комплектация Classic включает гидроусилитель руля, стальную защиту двигателей, электростеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер. Автомобиль адаптирован к установке аксессуаров — аудиосистемы
Цена на Lada Niva Legend — 796,5 тысячи рублей. По программе льготного кредитования — 647,5 тысячи рублей.
АвтоВАЗ возобновил производство Niva Legend 13 июля. Создатели Niva Legend заявляли, что намерены обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.
AlhazredПустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...
LenivecБойницы там надо ,шаровую для пулемета .
PlaguerКласс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)
pepelmetalДля тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог