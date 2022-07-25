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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объявлена цена на упрощенную Niva Legend

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 без подушек безопасности и ABS будет стоить от 796 тысяч рублей, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Комплектация Classic включает гидроусилитель руля, стальную защиту двигателей, электростеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер. Автомобиль адаптирован к установке аксессуаров — аудиосистемы

Цена на Lada Niva Legend — 796,5 тысячи рублей. По программе льготного кредитования — 647,5 тысячи рублей.

АвтоВАЗ возобновил производство Niva Legend 13 июля. Создатели Niva Legend заявляли, что намерены обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

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Топ комментариев

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)

pepelmetal

Для тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог