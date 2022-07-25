Россия создала замену электронике для Superjet и МС‑21

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщает пресс-служба холдинга.

«Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи», — рассказали РИА Новости в компании.

Там отметили, что электронные устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации, уточнили в «Росэлектронике».

Компоненты разработаны пензенским НИИЭМП. Использование разработанных предприятием вакуумных высокочастотных выключателей позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, отметил гендиректор НИИЭМП Вячеслав Зуев.