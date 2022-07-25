НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия создала замену электронике для Superjet и МС‑21

Источник:
РИА Новости
423 1

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщает пресс-служба холдинга.

«Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи», — рассказали РИА Новости в компании.

Там отметили, что электронные устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации, уточнили в «Росэлектронике».

Компоненты разработаны пензенским НИИЭМП. Использование разработанных предприятием вакуумных высокочастотных выключателей позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, отметил гендиректор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

Еще по теме
Омский «Полет» отправил ракету «Ангара» на летные испытания
Путин заявил о «скромных успехах» Ростеха
Орешкин увидел шансы для российской экономики
Почему пивовары против маркировки?
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Пираты взломали игру Stray сразу после выхода
Россия подписала «беспрецедентную» продуктовую сделку
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
50
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
43
Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным
39
Правительство расширило перечень недружественных стран
35
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
29
Байден заразился коронавирусом