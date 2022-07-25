Херсонская область откажется от гривны

Пророссийские власти Херсонской области выведут из оборота украинскую гривну, на территории региона будет использоваться только российский рубль, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль»,— цитирует Стремоусова ТАСС. По его словам, населению и бизнесу невыгодно пользоваться гривной из-за падения курса.

Херсонская область с середины марта находится под контролем российских военных. С 23 мая в области ввели бивалютную зону, рубль используется вместе с гривной. Официальный курс установлен в размере 1,2 рубля за гривну.

Национальный банк Украины с 21 июля 2022 снизил официальный курс гривны к доллару США на 25%. В результате корректировки курс опустился до 36,56 гривны за доллар США, ранее он составлял 29,25 гривны за доллар.