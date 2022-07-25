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Россияне посчитали работу и Украину главными причинами стресса

Источник:
РБК
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Фото: © pxhere.com / CC0

Каждый второй россиянин с начала года столкнулся со стрессом, среди главных причин — работа, спецоперация на Украине и нехватка денег, говорится в исследовании ВЦИОМ.

В этом году стресс переживали больше половины россиян — 57%, четверть — 26% — сталкивались с ним несколько раз в месяц. Чем человек моложе, тем чаще он говорил о стрессовых ситуациях: среди 18-24-летних о подобных проблемах заявили 79%, среди людей старше 60 лет — 42%, говорится в опросе ВЦИОМ, сделанном по заказу РБК.

Реже других сталкиваются со стрессом проживающие в селе или небольших населенных пунктах (48-49%) и отдающие предпочтение телевизору (60%). «По-видимому, этому способствует размеренный образ жизни, отсутствие работы, выросшие дети», — сказано в исследовании.

Люди переживают стресс по-разному. Треть стали чаще общаться с друзьями и близкими. Каждый пятый стал активней заниматься спортом. Как правило, это молодежь до 35 лет и жители городов-миллионников. На третьем месте среди привычек, которые россияне используют в борьбе со стрессом, — просмотр телевизора.

И только 7% опрошенных обращались за помощью к специалистам — психологам, психоаналитикам, психотерапевтам.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 10 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)