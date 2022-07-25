Лавров пообещал избавить Украину от антинародного режима

Россия поможет украинскому народу избавиться от «антинародного и антиисторического» режима Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо большего, нам жаль украинскую историю, которая рушится на наших глазах. И нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима <...>, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», — приводит РБК заявление Лаврова, сделанное им во время встречи в Каире с постпредами государств Лиги арабских государств.

По его словам, Россия поможет украинцам избавиться от «абсолютно антинародного и антиисторического режима», оба народа продолжат жить вместе, отметил министр иностранных дел России.

Президент Владимир Путин неоднократно называл русских и украинцев одним народом. В частности, он писал об этом в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной летом прошлого года на русском и украинском языках.

Путин утверждает, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», и выражал уверенность, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией».