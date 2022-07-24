Открыта фаза материи с двумя временными измерениями

Физики из США открыли ранее неизвестную топологическую фазу материи, при переходе в которую квантовые объекты начинают вести себя так, будто они находятся в двух разных временных измерениях.

Открытие было сделано в ходе опытов с ионным квантовым компьютером System Model H1, который создала компания Quantinuum в 2020 году. Эта вычислительная машина построена на базе десяти ионов иттербия-171.

Концепция «стрелы времени» подразумевает, что время постоянно движется в одну сторону, из прошлого в будущее. Однако на квантовом уровне данное правило может нарушаться.

В ходе эксперимента физики обнаружили, что ионы иттербия в System Model H1 можно перевести в ранее неизвестное фазовое состояние, которое они назвали «квантовым квазикристаллом времени».

Фактически, внутри квантового компьютера время одновременно идет вперед и назад. Такие свойства ионов иттербия делают их более защищенными по отношению к внешним источникам помех.

Исследователи отмечают, что подобную фазу материи можно использовать для долговременного хранения квантовой информации. Однако для этого потребуется соединить квантовые квазикристаллы с квантовыми вычислительными машинами.