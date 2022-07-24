НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Открыта фаза материи с двумя временными измерениями

Источник:
ТАСС
340 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Физики из США открыли ранее неизвестную топологическую фазу материи, при переходе в которую квантовые объекты начинают вести себя так, будто они находятся в двух разных временных измерениях.

Открытие было сделано в ходе опытов с ионным квантовым компьютером System Model H1, который создала компания Quantinuum в 2020 году. Эта вычислительная машина построена на базе десяти ионов иттербия-171.

Концепция «стрелы времени» подразумевает, что время постоянно движется в одну сторону, из прошлого в будущее. Однако на квантовом уровне данное правило может нарушаться.

В ходе эксперимента физики обнаружили, что ионы иттербия в System Model H1 можно перевести в ранее неизвестное фазовое состояние, которое они назвали «квантовым квазикристаллом времени».

Фактически, внутри квантового компьютера время одновременно идет вперед и назад. Такие свойства ионов иттербия делают их более защищенными по отношению к внешним источникам помех.

Исследователи отмечают, что подобную фазу материи можно использовать для долговременного хранения квантовой информации. Однако для этого потребуется соединить квантовые квазикристаллы с квантовыми вычислительными машинами.

Еще по теме
Военные США займутся изучением необъяснимых аномалий
Найденное морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского
Ученые получили нефтепродукты из пластикового мусора
Ученые нашли связь между землетрясениями и солнечной активностью
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Омичка с «коликой» неожиданно для себя родила ребенка
Михалков описал современное искусство анекдотом
Обсуждение (0)
Картина дня
Курсу рубля предрекли кардинальные изменения
Трамп раскритиковал чрезмерное финансирование Украины
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
50
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
43
Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным
39
Правительство расширило перечень недружественных стран
35
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
29
Байден заразился коронавирусом