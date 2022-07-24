Трамп раскритиковал чрезмерное финансирование Украины

Помощь Вашингтона Киеву необоснованно большая по сравнению с тем, что делает Европа, заявил бывший президент США Дональд Трамп

Трамп указал, что США уже оказали Украине помощь на сумму более 60 миллиардов долларов. При этом европейские страны дали «лишь крошечную долю данной суммы», подчеркнул политик.

Экс-глава Белого дома напомнил, что в настоящее время у США 35 триллионов долларов внешнего долга. При этом американские власти продолжают оказывать финансовую помощь Киеву.

Трамп в ходе выступления также подчеркнул, что он смог бы избежать конфликта на Украине в случае его переизбрания в 2020 году.