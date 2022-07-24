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Курсу рубля предрекли кардинальные изменения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Введение нового бюджетного правила и снижение ключевой ставки до 8% приведет к существенному изменению курса рубля в ближайшее время, спрогнозировал эксперт департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«К понедельнику должен быть готов проект нового бюджетного правила. И, скорее всего, оно глобально останется таким же, как раньше, только скупать ЦБ будет не доллары и евро, а юани, рупии и другие более "лояльные" валюты. Возможно, речь пойдет даже о золоте», — цитирует Вавилова «Российская газета».

По оценке аналитика, времена, когда доллар стоил меньше 60 рублей, «постепенно уходят в небытие». «Ближайшая цель, до которой должен опуститься рубль —60 за доллар. Это техническое сопротивление, преодоление которого откроет дорогу к 70», — уточнил он.

До конца лета можно ждать закрепления в районе 60 рублей за доллар. В конце августа возможно достижения показателей в 63-64 рубля. Придерживать доллар от более серьезного роста будут увеличивающиеся объемы платежей за различные товары в рублях и крайне скудное количество нерезидентов на рынке.

Вавилов отметил, что ориентир стоимости доллара в 70-90 рублей, который задавался правительством в начале лета, однозначно будет достигнут — в сентябре или октябре.

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