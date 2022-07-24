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Строительство деревянных многоэтажек разрешат в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минстрой изменит строительные нормативы, чтобы запустить возведение деревянных жилых домов высотой до 12 этажей. В ближайшее время появятся пилотные проекты такого жилья, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас для многоэтажных зданий из дерева приходится индивидуально разрабатывать документацию. Изменения позволят создать стандартные нормы и удешевить строительство.

В частности, планируется провести ряд ряд научно-исследовательских работ по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности деревянных строений.

По действующим строительным нормам древесина считается недолговечным материалом, что создает большие проблемы при расчете нагрузок. Однако современные химические средства позволяют успешно бороться с этим недостатком.

Считается, что деревянные многоэтажные дома могут простоять не менее 50 лет. Особенно перспективны такие легкие и быстровозводимые дома в сейсмически опасных районах, а также в труднодоступных районах Севера.

Кроме этого, эксперты отмечают, что такие дома экологически чистые, полезны для здоровья, легче ремонтируются, их легче разобрать и переработать после истечения срока службы.

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Топ комментариев

Asd10

Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Политики в Европе давным-давно выродились, да и в Штатах тоже. Сплошная клоунада.)))

mosquito__2010

Сила в правде, а не в искусственных декларациях.