Строительство деревянных многоэтажек разрешат в России

Минстрой изменит строительные нормативы, чтобы запустить возведение деревянных жилых домов высотой до 12 этажей. В ближайшее время появятся пилотные проекты такого жилья, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас для многоэтажных зданий из дерева приходится индивидуально разрабатывать документацию. Изменения позволят создать стандартные нормы и удешевить строительство.

В частности, планируется провести ряд ряд научно-исследовательских работ по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности деревянных строений.

По действующим строительным нормам древесина считается недолговечным материалом, что создает большие проблемы при расчете нагрузок. Однако современные химические средства позволяют успешно бороться с этим недостатком.

Считается, что деревянные многоэтажные дома могут простоять не менее 50 лет. Особенно перспективны такие легкие и быстровозводимые дома в сейсмически опасных районах, а также в труднодоступных районах Севера.

Кроме этого, эксперты отмечают, что такие дома экологически чистые, полезны для здоровья, легче ремонтируются, их легче разобрать и переработать после истечения срока службы.