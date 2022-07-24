Пуленепробиваемые школьные парты создали в США

Пуленепробиваемые парты весом 160 килограммов представили в США — необычную новинку разработала компания First Line Furniture.

Парты были представлены в американском штате Теннесси. Создатели продемонстрировали, что с помощью рычага и встроенных колес столы можно легко перевернуть, чтобы укрыться от выстрелов, передает Sky News.

Отмечается, что материал, из которого сделаны эти столы, поглощает пули, в результате они не рикошетят. Конструкция из трех таких парт может защитить от обстрела до 30 человек.

Кроме этого, такими партами можно забаррикадировать дверь, чтобы не дать войти преступнику. Компания рассчитывает на получение крупных заказов для образовательных учреждений.

Школы США нередко становятся объектами нападений. Так, 24 мая Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе штата Техас. В результате погибли 19 детей и трое взрослых. Нападение стало самым массовым по числу жертв с 14 декабря 2012 года.