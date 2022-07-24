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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стартовала продажа ОСАГО в кредит

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские страховщики начали предлагать своим клиентам полисы ОСАГО в кредит или рассрочку.

Предложение может заинтересовать в первую очередь водителей, для которых страховка стоит десятки тысяч рублей из-за ряда повышающих коэффициентов, прогнозируют эксперты.

Так, полисы ОСАГО в кредит уже продает страховая компания «Согласие», в скором времени рассрочку на свои страховые продукты для автовладельцев планирует запустить и «Совкомбанк страхование».

Аналитики отмечают, что оформление страхового полиса в кредит — нетипичная услуга для российского рынка. По всей видимости, это маркетинговый ход, призванный привлечь в страховую компанию больше клиентов.

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Топ комментариев

Asd10

Ты не видишь год его рождения штоле??? Он ваще из будущего...)))

Asd10

Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))

fireworker

Сперва справки о бедности выдавать будут, с предварительной экспертизой. Чтобы богатые не пролезли в...

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.