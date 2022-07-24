Стартовала продажа ОСАГО в кредит

Российские страховщики начали предлагать своим клиентам полисы ОСАГО в кредит или рассрочку.

Предложение может заинтересовать в первую очередь водителей, для которых страховка стоит десятки тысяч рублей из-за ряда повышающих коэффициентов, прогнозируют эксперты.

Так, полисы ОСАГО в кредит уже продает страховая компания «Согласие», в скором времени рассрочку на свои страховые продукты для автовладельцев планирует запустить и «Совкомбанк страхование».

Аналитики отмечают, что оформление страхового полиса в кредит — нетипичная услуга для российского рынка. По всей видимости, это маркетинговый ход, призванный привлечь в страховую компанию больше клиентов.