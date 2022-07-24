Стартовала продажа ОСАГО в кредит

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Российские страховщики начали предлагать своим клиентам полисы ОСАГО в кредит или рассрочку.
Предложение может заинтересовать в первую очередь водителей, для которых страховка стоит десятки тысяч рублей из-за ряда повышающих коэффициентов, прогнозируют эксперты.
Так, полисы ОСАГО в кредит уже продает страховая компания «Согласие», в скором времени рассрочку на свои страховые продукты для автовладельцев планирует запустить и «Совкомбанк страхование».
Аналитики отмечают, что оформление страхового полиса в кредит — нетипичная услуга для российского рынка. По всей видимости, это маркетинговый ход, призванный привлечь в страховую компанию больше клиентов.
Asd10Ты не видишь год его рождения штоле??? Он ваще из будущего...)))
Asd10Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))
fireworkerСперва справки о бедности выдавать будут, с предварительной экспертизой. Чтобы богатые не пролезли в...
AlhazredНу Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.