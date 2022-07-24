Кадыров обратился к украинцам

Европа своими заявлениями и военной поддержкой хочет вынудить Россию перейти со спецоперации к полномасштабной войне с применением всех видов вооружения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров отметил, что украинское руководство не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть.

Также глава республики призвал Европу поменять руководство своих стран, чтобы избежать энергетического и продовольственного кризиса.