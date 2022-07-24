НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров обратился к украинцам

Источник:
Sibnet.ru
436 4
Фото: © https://vk.com/ramzan

Европа своими заявлениями и военной поддержкой хочет вынудить Россию перейти со спецоперации к полномасштабной войне с применением всех видов вооружения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров отметил, что украинское руководство не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть.

Также глава республики призвал Европу поменять руководство своих стран, чтобы избежать энергетического и продовольственного кризиса.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский выступил против перемирия с Россией
Россия подписала «беспрецедентную» продуктовую сделку
Российские силы уничтожили четыре пусковые установки HIMARS
Пентагон допустил передачу Украине боевых самолетов
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
«Двойной фаллос» появился на рубле
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Михалков описал современное искусство анекдотом
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
50
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
43
Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным
41
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
39
Правительство расширило перечень недружественных стран
35
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины