Эксперт посчитал появление «Кентавра» знаком завершения пандемии

Появление нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 «кентавр» стало признаком окончания эпидемии, считает специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Текущий всплеск "омикрона" — это "хвост" пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — пояснил ТАСС Жемчугов.

При этом эксперт рекомендовал носить маски в общественных местах людям с тяжелыми заболеваниями, а также принимающим иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80-90 лет.

По его словам, «кентавр» принципиально не отличается от вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5.