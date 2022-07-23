НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Foreign Policy сравнил поездки Путина и Байдена на Ближний Восток

Источник:
РИА Новости
716 3
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в создании многополярного мира, пишет журнал Foreign Policy.

«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <…> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

Издание подчеркивает, что Байдену не удалось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» Вашингтона в вопросе увеличения добычи нефти. «Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с США по вопросам региональной безопасности», — пишет FP.

Авторы публикации назвали российского лидера умелым игроком на Ближнем Востоке и отметили, что его визит в Тегеран подтверждает наличие у Москвы партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в регионе. Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране.

Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.

Еще по теме
Главу МИД Германии возмутило совместное фото Эрдогана и Путина
Зеленский выступил против перемирия с Россией
Россия подписала «беспрецедентную» продуктовую сделку
Правительство расширило перечень недружественных стран
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
«Двойной фаллос» появился на рубле
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Группа «На-на» воссоединится в сентябре
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

pepelmetal

Я думал он умный, а оказалось...

mosquito__2010

У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...

Lenivec

Понятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .