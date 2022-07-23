Foreign Policy сравнил поездки Путина и Байдена на Ближний Восток

Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в создании многополярного мира, пишет журнал Foreign Policy.

«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <…> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

Издание подчеркивает, что Байдену не удалось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» Вашингтона в вопросе увеличения добычи нефти. «Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с США по вопросам региональной безопасности», — пишет FP.

Авторы публикации назвали российского лидера умелым игроком на Ближнем Востоке и отметили, что его визит в Тегеран подтверждает наличие у Москвы партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в регионе. Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране.

Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.