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Диетолог рассказала о растении, не дающем переедать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Добавив в пищу одно травянистое растение, можно усилить чувство насыщения и избежать переедания, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Основная причина переедания очень часто связана с тем, что еда – это самый легкодоступный источник удовольствия. Но есть способ получать от еды больше удовольствия при меньших объемах съедаемого. Для этого в пищу или напиток достаточно добавить мяту», — посоветовала Залетова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, ощущение удовольствия от еды возникает, в частности, благодаря выработке в организме одного из гормонов счастья – эндорфина. В мяте содержится вещество, которое способствует высвобождению этого гормона, добавила диетолог.

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«В мяте содержится эфирное масло, в котором есть вещество ментол. Одно из достоинств ментола в том, что он стимулирует образование и высвобождение эндорфина», — отметила она.

Этот гормон играет важную роль в регуляции нашего настроения, в том числе отвечает за чувство насыщения. При употреблении мяты возникает ощущение, что с нами случилось какое-то радостное и приятное событие. Это может заменить ощущение радости от еды, объяснила Залетова.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

pepelmetal

Я думал он умный, а оказалось...

mosquito__2010

У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...

Lenivec

Понятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .