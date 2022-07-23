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ЦБ считает, что курс рубля еще не «переложился» в цены

Источник:
ТАСС
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Курс рубля в июне-июле 2022 года пока не «переложен» в текущие цены в полном объеме, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Курс (рубля) менялся очень сильно и в одну сторону, и в другую. И наверное те уровни курса, которые мы наблюдаем в июне - июле, пока еще не переложены в цены в полном объеме, и, наверное, даже далеко не для всех компаний они переложены в какие-то бизнес-планы, то есть в целом ожидания бизнеса, что новое равновесие будет найдено на каком-то другом уровне», — цитирует ТАСС Заботкин.

Движение курса рубля в обратном направлении, по его словам, не создаст дополнительного проинфляционного давления. «Но это быстрее исчерпает временные разовые факторы, связанные с эффектом переноса курса», — сказал зампред ЦБ.

«И мы быстрее увидим устойчивые темпы роста, которые сейчас несколько смазаны эффектом переноса того укрепления, которое случилось с марта по июнь», — добавил он.

Банк России в пятницу, 22 июля неожиданно для экспертов резко снизил ключевую ставку до 8%. Это решение увеличит доступность кредитов и подтолкнет экономическую активность, пояснили в ЦБ.

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Экономика #Деньги
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