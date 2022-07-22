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Рубль резко подешевел после снижения ключевой ставки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Центробанк установил официальные курсы валют на предстоящие выходные и понедельник, 25 июля. Рубль по итогам торгов резко подешевел на фоне решения регулятора снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов.

Так, курс доллара в пятницу вырос на 91 копейку и составил 57,39 рубля, курс евро поднялся на 64 копейки — до 57,76 рубля, следует из сообщения на сайте Банка России.

Ранее Центробанк неожиданно для экспертов резко снизил ключевую ставку до 8%, что ниже докризисного уровня. Регулятор полагает, что это увеличит доступность кредитных ресурсов в экономике.

Эксперты ожидают, что уже во втором полугодии 2022 года курс доллара может вернуться к 70-80 рублям на фоне снижения торгового сальдо и спада российской экономики.

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