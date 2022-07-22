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Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, установив, что ставка по ней при покупке жилья на первичном рынке не должна превышать 7%.

Выступая на ПМЭФ, Путин объявил о дальнейших мерах по обеспечению доступности жилья — снижении ставки до 7%. «После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», — пояснял он.

Льготная ипотека на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Сначала льготные кредиты выдавали под 6,5%, с июля 2021 года — под 7%.

В марте ставка по льготной ипотеке была увеличена с 7 до 12% на фоне рекордного повышения ключевой ставки Центробанком до 20%. Однако затем ключевая ставка начала снижаться: сначала — до 17%, затем — до 14%. Следом понизилась и льготная ипотечная ставка — до 9%.

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mosquito__2010

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Asd10

Ерунда полная. Сразу видно, что это дно бывшего моря. А леска это обрывок закидушки марсианского рыбака....