Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, установив, что ставка по ней при покупке жилья на первичном рынке не должна превышать 7%.

Выступая на ПМЭФ, Путин объявил о дальнейших мерах по обеспечению доступности жилья — снижении ставки до 7%. «После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», — пояснял он.

Льготная ипотека на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Сначала льготные кредиты выдавали под 6,5%, с июля 2021 года — под 7%.

В марте ставка по льготной ипотеке была увеличена с 7 до 12% на фоне рекордного повышения ключевой ставки Центробанком до 20%. Однако затем ключевая ставка начала снижаться: сначала — до 17%, затем — до 14%. Следом понизилась и льготная ипотечная ставка — до 9%.