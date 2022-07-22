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Новосибирцы скупили накладные веснушки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rei (обсуждение · вклад) / CC BY 2.5

Новосибирцы покупали в июне стразы для лица, веснушки и цветные мелки для волос, сообщает Ozon.

Продажи страз для лица и тела в Новосибирске на Ozon в июне выросли в 8,7 раза год к году, глиттера для лица и тела — в 3,9 раза, хайлайтеров — на 23%.

В моде также переводные тату, как с разнообразными картинками, так и имитирующие милые солнечные веснушки (рост в 2,5 раза). Накладными сейчас бывают не только веснушки, но и стрелки для глаз, интерес к которым сейчас увеличился на 77% в годовом сравнении.

Растет спрос на средства, с помощью которых можно создать себе яркий образ на короткое время — например, мелки для волос (их продажи на Ozon в Новосибирске и области выросли на 77% год к году) или оттеночные и тонирующие средства (рост на 72%).

Самые модные цвета волос в этом сезоне в Новосибирске — «кровавая Мэри», «фиолетовый шторм», голубой океанический, «синяя полночь» и неоновый розовый. Оттеночные бальзамы и мелки именно таких расцветок сейчас входят в топ самых продаваемых товаров этой категории на Ozon в регионе.

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