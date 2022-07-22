Басков предложил Хаматовой выбросить в мусорку российские кинороли

Певец Николай Басков прокомментировал выход фильма «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой. Картину выпустят в прокат, несмотря на то, что актриса уехала из страны, заняв пацифистскую позицию после начала военной спецоперации.

«Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль "Совести Нации" и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях. Почему бы Чулпан Хаматовой не быть последовательной и не призвать вслед за Иваром Калныньшем выбросить в мусорку все свои работы в российском кино», — написал Басков в телеграм-канале.

Сравнение с Калныньшем не случайно. 73-летний латвийский актер ранее заявил, что все его роли в российских фильмах можно выбросить в мусорку.

Фильм «Просточеловек» выйдет в прокат в августе. Известно, что картина получила прокатное удостоверение уже после того, как Хаматова покинула Россию.