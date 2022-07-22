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Басков предложил Хаматовой выбросить в мусорку российские кинороли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Crystal Turandot Theatre Awards / CC BY 3.0

Певец Николай Басков прокомментировал выход фильма «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой. Картину выпустят в прокат, несмотря на то, что актриса уехала из страны, заняв пацифистскую позицию после начала военной спецоперации.

«Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль "Совести Нации" и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях. Почему бы Чулпан Хаматовой не быть последовательной и не призвать вслед за Иваром Калныньшем выбросить в мусорку все свои работы в российском кино», — написал Басков в телеграм-канале.

Сравнение с Калныньшем не случайно. 73-летний латвийский актер ранее заявил, что все его роли в российских фильмах можно выбросить в мусорку.

Фильм «Просточеловек» выйдет в прокат в августе. Известно, что картина получила прокатное удостоверение уже после того, как Хаматова покинула Россию.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Он мало что решает по большому счету, это ничего не изменит.

serii11

Байден немощный сбредивший старикан, не будет его, поставят другого, страной правят пентагон и олигархи

Asd10

Ерунда полная. Сразу видно, что это дно бывшего моря. А леска это обрывок закидушки марсианского рыбака....

Dima73

То-есть Зеленский=бесхребетный☺