Басков предложил Хаматовой выбросить в мусорку российские кинороли

Певец Николай Басков прокомментировал выход фильма «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой. Картину выпустят в прокат, несмотря на то, что актриса уехала из страны, заняв пацифистскую позицию после начала военной спецоперации.
«Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль "Совести Нации" и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях. Почему бы Чулпан Хаматовой не быть последовательной и не призвать вслед за Иваром Калныньшем выбросить в мусорку все свои работы в российском кино», — написал Басков в телеграм-канале.
Сравнение с Калныньшем не случайно. 73-летний латвийский актер ранее заявил, что все его роли в российских фильмах можно выбросить в мусорку.
Фильм «Просточеловек» выйдет в прокат в августе. Известно, что картина получила прокатное удостоверение уже после того, как Хаматова покинула Россию.
mosquito__2010Он мало что решает по большому счету, это ничего не изменит.
serii11Байден немощный сбредивший старикан, не будет его, поставят другого, страной правят пентагон и олигархи
Asd10Ерунда полная. Сразу видно, что это дно бывшего моря. А леска это обрывок закидушки марсианского рыбака....
Dima73То-есть Зеленский=бесхребетный☺