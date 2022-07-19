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Фильм «Просточеловек» с Хаматовой разрешат в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Просточеловек»

Фильм «Просточеловек» с участием Чулпан Хаматовой выйдет в прокат, хотя ранее считалось, что картину запретят показывать в России из-за политической позиции актрисы.

«Просточеловек» — драматическая история молодого парня Саши, который собирается уехать из России в другую страну с любимой девушкой. Но однажды он находит мать, которая бросила его в роддоме. Он идет к ней домой и узнает, что все эти годы она жила в очень тяжелых условиях. Перед героем встает выбор: бросить все и уехать или узнать себя, помогая матери.

Хаматова, сыгравшая в картине одну из главных ролей, заняла пацифистскую позицию во время спецоперации и покинула страну. Предполагалось, что по этой причине фильм с ее участием снимут с проката.

В Минкульте «Известиям» сообщили, что прокатное удостоверение фильму «Просточеловек» было выдано 8 апреля, то есть после того, как Хаматова покинула Россию. Релиз картины запланирован на 25 августа.

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