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Стивену Кингу стало неловко за восхваление Бандеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о «великом человеке» Степане Бандере, которые он произнес в разговоре с позвонившими ему российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

«Как оказалось, меня разыграли. Понятия не имел, кто такой этот Бандера, так что мне неловко», — написал он в своем Twitter.

Вован и Лексус позвонили Кингу от имени Владимира Зеленского. Они спросили, что он думает о Степане Бандере, уточнив, что он «жил во время Второй мировой войны, воевал против Советского Союза… совершал некоторые преступления… иногда совершал преступления против евреев».

Кинг сравнил Степана Бандеру с Джорджем Вашингтоном и Томасом Джефферсоном, которые «были рабовладельцами». «У всех людей есть недостатки… В целом я думаю, что Бандера — великий человек и вы великий человек»,— ответил писатель.

Он также поддержал отмену русских писателей и предложил им «заткнуться».

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Политика #Мир
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Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

Asd10

Что бы научиться делать что?? Укреплять, или опускать? Ты же украинских недотеп вроде хвалишь за их способности....

Asd10

Белого дома там рядом не стояло. Что он может заявлять?))