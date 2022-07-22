Стивену Кингу стало неловко за восхваление Бандеры

Американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о «великом человеке» Степане Бандере, которые он произнес в разговоре с позвонившими ему российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

«Как оказалось, меня разыграли. Понятия не имел, кто такой этот Бандера, так что мне неловко», — написал он в своем Twitter.

Вован и Лексус позвонили Кингу от имени Владимира Зеленского. Они спросили, что он думает о Степане Бандере, уточнив, что он «жил во время Второй мировой войны, воевал против Советского Союза… совершал некоторые преступления… иногда совершал преступления против евреев».

Кинг сравнил Степана Бандеру с Джорджем Вашингтоном и Томасом Джефферсоном, которые «были рабовладельцами». «У всех людей есть недостатки… В целом я думаю, что Бандера — великий человек и вы великий человек»,— ответил писатель.

Он также поддержал отмену русских писателей и предложил им «заткнуться».