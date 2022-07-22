Обезьяна напала на маленькую девочку в Подмосковье

Обезьяна напала на маленькую девочку в подмосковных Мытищах — ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, животное сбежало из домашнего зоопарка и напало на двухлетнюю девочку на соседнем участке. Взрослым с трудом удалось ее отбить. Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали переломы пальцев, порезы на теле и большую кровопотерю, сообщает канал «Мир 24» со ссылкой на очевидцев.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние специалисты оценивают как тяжелое. Пациенту проведена диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Полиция возбудило уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следственный комитет ходатайствовал о передаче ему материалов проверки по этому происшествию.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил РИА Новости, что «домашние зоопарки» противоречат закону об ответственном обращении с животными и нужно выяснить, как звери в нем оказались.

По его словам, это гарантированное уголовное дело против владельца обезьяны.