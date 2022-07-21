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Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Institute of Peace / Attribution License

Просмотр фотографий президента России Владимира Путина в Иране не вызвал ностальгии и напомнил о седых волосах, признался директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.

Директор ЦРУ отметил, что российские власти в настоящее время преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах, чтобы «восстановить Россию в качестве великой силы», однако не верят, что это «можно сделать без контроля над Украиной».

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган накануне провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. По итогам этого визита Белый дом заявил об «изоляции России».

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