Британия ввела эмбарго на импорт нефти и угля из России

Великобритания вводит эмбарго на импорт угля, нефти и золота из России, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

Эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь — с 10 августа, на нефть — с 31 декабря, отмечается в документе. Запрещается импорт, а также приобретение, поставка и доставка прямым или непрямым путем данных продуктов.

Накануне комитет постоянных представителей Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. Он включает эмбарго на российское золото, новые меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка.

При этом положение о запрете на импорт угля из России содержится в пятом пакете санкций Евросоюза. Эмбарго ЕС вступит в силу в августе.