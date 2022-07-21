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Британия ввела эмбарго на импорт нефти и угля из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Великобритания вводит эмбарго на импорт угля, нефти и золота из России, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

Эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь — с 10 августа, на нефть — с 31 декабря, отмечается в документе. Запрещается импорт, а также приобретение, поставка и доставка прямым или непрямым путем данных продуктов.

Накануне комитет постоянных представителей Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. Он включает эмбарго на российское золото, новые меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка.

При этом положение о запрете на импорт угля из России содержится в пятом пакете санкций Евросоюза. Эмбарго ЕС вступит в силу в августе.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

mosquito__2010

Гениальный фильм на самом деле.