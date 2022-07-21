Ученые получили нефтепродукты из пластикового мусора

Красноярские ученые предложили новый экологичный способ переработки пластиковых отходов, он основывается на газифицированном «сжигании» полимера, после которого остается синтетический газ и незначительное количество золы, сообщает Красноярский научный центр.
Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и
университетов Красноярска предложили новый метод переработки полимерных отходов
в углеводородное сырье. Эта технология может стать альтернативным источником
углеводородов, а полученные на выходе продукты могут использоваться как топливо
или сырье в нефтехимических процессах.
При нагревании полимеры разрушаются до соединений с более
короткой молекулярной цепью. Ученые воспользовались этим свойством и разложили
полимеры низкотемпературным сжиганием в буроугольном газе, что привело к их
переработке в углеводородное сырье.
В итоге вместо «сожженного пластика» ученые получали
различные виды углеводородов, которые перспективны для нефтехимических
процессов. При пиролизе отходов образовывался как синтез-газ, состоящий
преимущественно из углеводородов не длиннее пентана, так и газойлевый
конденсат.
Такой синтетический газ можно в дальнейшем использовать, в
качестве топлива для производства электроэнергии или пара, а также для
производства водорода, а конденсат может быть применён для обычных процессов в
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в частности, для
изготовления первичных полимеров.
«Получается, что при разогреве до 500 градусов Цельсия,
молекулы перерабатываемых пластиковых отходов «разламываются» на более короткие
алифатические соединения – алканы», — рассказал инженер отдела
молекулярной электроники КНЦ СО РАН Дмитрий Чирков.