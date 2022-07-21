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Ученые получили нефтепродукты из пластикового мусора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красноярские ученые предложили новый экологичный способ переработки пластиковых отходов, он основывается на газифицированном «сжигании» полимера, после которого остается синтетический газ и незначительное количество золы, сообщает Красноярский научный центр.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и университетов Красноярска предложили новый метод переработки полимерных отходов в углеводородное сырье. Эта технология может стать альтернативным источником углеводородов, а полученные на выходе продукты могут использоваться как топливо или сырье в нефтехимических процессах.

При нагревании полимеры разрушаются до соединений с более короткой молекулярной цепью. Ученые воспользовались этим свойством и разложили полимеры низкотемпературным сжиганием в буроугольном газе, что привело к их переработке в углеводородное сырье. 

В итоге вместо «сожженного пластика» ученые получали различные виды углеводородов, которые перспективны для нефтехимических процессов. При пиролизе отходов образовывался как синтез-газ, состоящий преимущественно из углеводородов не длиннее пентана, так и газойлевый конденсат. 

Такой синтетический газ можно в дальнейшем использовать, в качестве топлива для производства электроэнергии или пара, а также для производства водорода, а конденсат может быть применён для обычных процессов в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в частности, для изготовления первичных полимеров.

«Получается, что при разогреве до 500 градусов Цельсия, молекулы перерабатываемых пластиковых отходов «разламываются» на более короткие алифатические соединения – алканы», — рассказал инженер отдела молекулярной электроники КНЦ СО РАН Дмитрий Чирков.

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Наука #Наука #Красноярск
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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

number10

Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

mosquito__2010

Гениальный фильм на самом деле.