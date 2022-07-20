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Ученые нашли связь между землетрясениями и солнечной активностью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Сотрудники лаборатории (обсерватории) солнечно-земной физики ИНГГ СО РАН, анализируя данные геофизических наблюдений за 50 лет, выявили связь между землетрясениями и солнечной активностью, сообщает пресс-служба ИНГГ СО РАН.

По словам ученых, увеличение числа сильных землетрясений на планете происходит на фазе спада солнечной активности, когда имеет место усиление потоков заряженных частиц из высокоширотных корональных дыр.

Также число сейсмических событий возрастает в минимуме солнечной активности, когда интенсивность галактических космических лучей достигает максимальных значений.

Специалисты предполагают, что связь солнечной активности с сейсмичностью Земли осуществляется опосредованно. Это происходит через модуляцию галактических космических лучей и атмосферные процессы, которые провоцируют появление землетрясений в регионах, где ситуация уже была подготовлена тектонической деятельностью.

Выводы ученых подтверждают и новые данные. Так, первый мощный всплеск солнечной активности нового 25 цикла ознаменовался целой серией вспышек различного класса в конце октября–начале ноября 2021 года. Этот всплеск вызвал крупнейшую за последние годы геомагнитную бурю, возмущение в ионосфере, а также возрастание числа и магнитуды землетрясений по всему миру.

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-Керя-

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Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

niktb

У вас там, травки много! Вот, ее и кушайте, ну, и листики с деревьев!

М. Алейников

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