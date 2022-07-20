Омичка с «коликой» неожиданно для себя родила ребенка

Омские врачи экстренно приняли роды у 42-летней женщины, не знавшей о своей беременности, она поступила в больницу с сильными болями в животе, медики поставили диагноз «почечная колика», сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.

«Пациентку немедленно поместили в реанимационный зал, где очень быстро она родила на свет здоровую девочку. Младенца осмотрели и отправили в перинатальный центр. Врачам же предстояло разобраться с женщиной, которая после всего произошедшего находилась в изумлении, поскольку рождение дочери стало для нее полной неожиданностью», — рассказали в пресс-службе минздрава.

Объемного живота у женщины не было. Кроме того, все симптомы и жалобы, с которыми она поступила, действительно напоминали почечную колику. Когда уже пациентку осмотрели и сделали УЗИ, то стало понятно, что она беременна.

О своей беременности она не догадывалась, списывая отсутствие регулярного менструального цикла на возраст. Девочка стала третьим ребенком женщины. Роженица находится в отделении гинекологии под присмотром врачей, скоро ее выпишут. Роды прошли без осложнений.