Ученые обнаружили в водах Байкала внушительное количество пластика

Один квадратный метр озера Байкал в среднем содержит до 30 тысяч микрочастиц пластика, самым загрязненным местом природного памятника оказалась юго-восточная часть. Такие выводы сделали ученые после взятия проб воды, сообщает минприроды Забайкальского края.

«Экосистема Байкала под угрозой. Максимальный показатель оказался у пробы, взятой в районе города Бабушкина в Республике Бурятии. Там почти 50 тысяч частиц на кубометр. Как сообщается на сайте проекта «Берега России», это всего в 11 раз меньше, чем в большом тихоокеанском мусорном пятне», — сказал замминистра природных ресурсов Zабайкалья Андрей Павлов.

Полимерные материалы в общем объеме образования отходов в среднем по России составляют до 10%.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ограничении пластика на Байкале. В качестве таких мер рассматривается запрет на выдачу пластиковых пакетов в магазинах, ограничение на использование одноразовой посуды в кафе и ресторанах, требования в отношении сервисной упаковки.