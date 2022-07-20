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Ученые обнаружили в водах Байкала внушительное количество пластика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Иркутской области

Один квадратный метр озера Байкал в среднем содержит до 30 тысяч микрочастиц пластика, самым загрязненным местом природного памятника оказалась юго-восточная часть. Такие выводы сделали ученые после взятия проб воды, сообщает минприроды Забайкальского края.

«Экосистема Байкала под угрозой. Максимальный показатель оказался у пробы, взятой в районе города Бабушкина в Республике Бурятии. Там почти 50 тысяч частиц на кубометр. Как сообщается на сайте проекта «Берега России», это всего в 11 раз меньше, чем в большом тихоокеанском мусорном пятне», — сказал замминистра природных ресурсов Zабайкалья Андрей Павлов.

Полимерные материалы в общем объеме образования отходов в среднем по России составляют до 10%.  

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ограничении пластика на Байкале. В качестве таких мер рассматривается запрет на выдачу пластиковых пакетов в магазинах, ограничение на использование одноразовой посуды в кафе и ресторанах, требования в отношении сервисной упаковки.


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Жизнь #Гео #Иркутск #Забайкалье #Бурятия
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Топ комментариев

Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

-Керя-

Что лучше когда доллар стоит 96 копеек или 80 рублей...

niktb

У вас там, травки много! Вот, ее и кушайте, ну, и листики с деревьев!

userkc

считаю опасно вмешиваться в небесную механику, изменение орбиты может изменить орбиты других астероидов,...