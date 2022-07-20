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Путин предложил Европе запустить «Северный поток — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Запуск «Северного потока — 2» увеличил бы поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление, заявил президент России Владимир Путин.

При этом он отметил, что с данным маршрутом теперь «есть проблемы». «Месяца полтора - два назад мы в разговоре с канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, канцлер ФРГ ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься. «Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки. И "Газпром" <...> это уже сделал», — сказал российский лидер.

Запуск построенного «Северного потока — 2» был приостановлен из-за санкций. Газ сейчас в Европу поставляется по его предшественнику — «Северному потоку». Европейские страны не успевают заполнить газохранилища к зиме. 

С середины июня «Северный поток» был задействован лишь на 40% от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта из Канады из-за санкций. Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированную турбину.

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Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

-Керя-

Что лучше когда доллар стоит 96 копеек или 80 рублей...

niktb

У вас там, травки много! Вот, ее и кушайте, ну, и листики с деревьев!

userkc

считаю опасно вмешиваться в небесную механику, изменение орбиты может изменить орбиты других астероидов,...