Путин предложил Европе запустить «Северный поток — 2»

Запуск «Северного потока — 2» увеличил бы поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление, заявил президент России Владимир Путин.

При этом он отметил, что с данным маршрутом теперь «есть проблемы». «Месяца полтора - два назад мы в разговоре с канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, канцлер ФРГ ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься. «Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки. И "Газпром" <...> это уже сделал», — сказал российский лидер.

Запуск построенного «Северного потока — 2» был приостановлен из-за санкций. Газ сейчас в Европу поставляется по его предшественнику — «Северному потоку». Европейские страны не успевают заполнить газохранилища к зиме.

С середины июня «Северный поток» был задействован лишь на 40% от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта из Канады из-за санкций. Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированную турбину.